 

Путин призвал модернизировать систему образования

25.08.2021, 15:52, Новости дня
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В РФ необходимо модернизировать существующую систему образования, сообщил президент Владимир Путин на президиуме Госсовета по вопросам образования.

«Мы уже не раз говорили, что действующую систему необходимо модернизировать, учитывать новые возросшие требования к профессии, квалификации учителя, а значит работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе», – цитирует Путина РИА «Новости».

По его словам, российскому руководству необходимо обеспечить высокий уровень образования во всех школах.

«Не только потому, что мы стремимся войти в число каких-то ведущих стран мира по качеству общего образования, какие-то там «десятки», «пятерки» и так далее. Дело совершенно не в этом. Главное – дать нашим детям фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни, создавать условия для раскрытия их способностей, чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией», – сообщил глава государства.

Президент отметил, что важно помочь тем детям, у которых есть трудности с обучением, в том числе из-за большой нагрузки, сложной жизненной ситуации или из-за проблем психологического характера.

Ранее Путин в ходе встречи с представителями общественности поддержал идею создания в РФ специальной интернет-платформы, через которую дети смогут получать психологическую помощь.



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