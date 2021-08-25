Ангела Меркель предложила выплатить пенсионерам и военным по 2000 евро накануне выборов в Бундестаг

В среду на встрече с депутатами немецкого парламента от Христианско-Демократического Союза канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила единовременно выплатить немецким пенсионерам и военным по 2000 евро. Выплату предполагается провести за три дня до выборов в Бундестаг.

Очередные выборы депутатов Бундестага состоятся 26 сентября, через неделю после выборов в российскую Госдуму. На этих выборах определится не только состав федерального парламента Германии, но и имя нового канцлера ФРГ – Ангела Меркель покидает этот пост после 16 лет непрерывного пребывания в должности. Меркель надеется, что её место получит Армин Лашет, новый председатель партии ХДС.

«Необходимо поддержать пенсионеров и военных, которые вынуждены терпеть большие ограничения из-за пандемии. И в преддверии выборов они должны видеть, что ХДС и лично федеральный канцлер заботятся о простых гражданах и о тех, кто защищает независимость и территориальную целостность ФРГ по всему миру», – заявил Армин Лашет.

Предложение о единовременной выплате вызвало резкую критику оппозиционной партии «Альтернатива для Германии»: «Меркель просто обезьянничает. Копирует нашего президента, Владимира Путина. Понятно, что бюджет Германии больше и оттуда можно выдать не по 10 тысяч рублей на пенсионера, а больше. Это гнусный подкуп избирателей и мы будем это им объяснять. Пусть пенсионеры берут деньги, а голосуют за оппозицию», – заявил депутат от AFd Вальдемар Гердт.

Единовременные выплаты, возможно, распространят на полицейских и секс-работниц.

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