TikTok создает платформу дополненной реальности

Администрация TikTok нацелилась на внедрение эффектов дополненной реальности. Для этого компании необходимо сначала разработать собственную специальную платформу. Для нее уже придумано название – TikTok Effect Studio.

Как стало известно из достоверных источников, платформу уже запустили в стадию бета-тестирования с использованием закрытой группы специалистов.

Впрочем, для добровольцев оставлена возможность принять участие в этих испытаниях. Для этого необходимо оставить заявку на сайте Effect House и получить доступ от представителей TikTok. Разумеется, шансы попасть в команду есть только у тех, кто уже имеет опыт в разработках AR. Намеки на то, что TikTok воплощает новый проект, появились в сети всего около недели назад.