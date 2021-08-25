 

Эксперт рассказал, как можно ускорить домашний Wi-Fi

25.08.2021, 15:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалист по ИТ Алексей Фёдоров, являющийся руководителем российского представительства компании Avast, рассказал соотечественникам о том, как можно ускорить передачу данных по домашнему Wi-Fi.

Способ очень прост. Если вы хотите увеличить скорость соединения, просто поднесите (поставьте) устройство поближе к роутеру. Или же переставьте сам роутер в такое место, от которого будет ближе к вашим устройствам.

Реальная скорость передачи данных на домашнем Wi-Fi сильно зависит от расстояния между принимающим устройством и маршрутизатором. Не стоит забывать и о стенах, которые также могут стать серьезными препятствиями, особенно когда они железобетонные. Также следует проверить, каковы технические характеристики роутера. Некоторые устройства обеспечивают покрытие на слишком малое расстояние.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.03 / Аксенов назвал прожектерством заявление Киева о «трех китах» возврата Крыма

26.06 / VOAэкспресс 25 июня 2020

27.11 / Глава Камчатки связал благополучие региона с семейными ценностями

25.11 / В какао содержатся растительные антиоксиданты

22.10 / Путин предупредил о грядущих «тектонических сдвигах» во всех сферах

01.12 / На Украине депутаты спели гимн Венгрии во время присяги

05.07 / Стали известны сроки завершения испытаний аппарата «Луна-25»

07.05 / В РФ выявили 7,6 тыс. новых случаев коронавируса

06.06 / “Экспортный бум”. Шмыгаль сообщил о росте экспорта украинских товаров

03.12 / Меркель не смогла назвать срок появления вакцины от коронавируса в ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика