Эксперт рассказал, как можно ускорить домашний Wi-Fi

Специалист по ИТ Алексей Фёдоров, являющийся руководителем российского представительства компании Avast, рассказал соотечественникам о том, как можно ускорить передачу данных по домашнему Wi-Fi.

Способ очень прост. Если вы хотите увеличить скорость соединения, просто поднесите (поставьте) устройство поближе к роутеру. Или же переставьте сам роутер в такое место, от которого будет ближе к вашим устройствам.

Реальная скорость передачи данных на домашнем Wi-Fi сильно зависит от расстояния между принимающим устройством и маршрутизатором. Не стоит забывать и о стенах, которые также могут стать серьезными препятствиями, особенно когда они железобетонные. Также следует проверить, каковы технические характеристики роутера. Некоторые устройства обеспечивают покрытие на слишком малое расстояние.