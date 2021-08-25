 

О статусе беженца в Украине попросили уже 65 эвакуированных афганцев – Госпогранслужба

25.08.2021, 15:44, Новости дня
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Демченко отметил, что в течение последних полутора недель в Украину прибыли три эвакуационных рейса из Кабула (16, 22 и 23 августа), организованные МИД и другими государственными органами. 

В целом этими тремя рейсами в Украину прибыло более 250 пассажиров: из них более 50 граждан Украины и некоторое количество иностранцев из других государств, но подавляющее большинство – граждане Афганистана. Среди них были и члены семей граждан Украины, а также журналисты и общественные деятели, добавил Демченко.

“Государственная пограничная служба обеспечила надлежащее оформление всех прибывших в пункте пропуска. Во время мероприятий оформления 65 граждан Афганистана подали заявления о получении статуса беженца в Украине. Их вместе с другими гражданами, которые требовали дальнейшей помощи от Украины, передали представителям Государственной миграционной службы”, – сказал Демченко.

По его словам, остальные эвакуированные афганцы приобрели билеты в другие страны и покинули Украину. 

Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца.

США поблагодарили Украину за эвакуацию людей из Афганистана.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

К 20 августа, по оценкам НАТО, из Афганистана после захвата страны талибами эвакуированы 18 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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