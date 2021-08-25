“Раздевайся перед мужем”, “Не обязательно это всем видеть”. Голая Каменских показала, как расслабляется дома в ванне

“Как приятно в таком насыщенном графике найти минутку, чтобы чуть расслабиться и уделить немного времени себе. Ну а теперь погнали дальше, работа нон-стоп”, – написала она.

“Не обязательно это всем видеть”, – отреагировали в сети.

“Раздевайся перед мужем. Зачем всем показывать?” – написали фолловеры.

“Милашка”, – оценили фото певицы поклонники.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских стала известной, выступая с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

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