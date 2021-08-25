 

“Раздевайся перед мужем”, “Не обязательно это всем видеть”. Голая Каменских показала, как расслабляется дома в ванне

25.08.2021, 15:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Как приятно в таком насыщенном графике найти минутку, чтобы чуть расслабиться и уделить немного времени себе. Ну а теперь погнали дальше, работа нон-стоп”, – написала она.

“Не обязательно это всем видеть”, – отреагировали в сети.

“Раздевайся перед мужем. Зачем всем показывать?” – написали фолловеры.

“Милашка”, – оценили фото певицы поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских стала известной, выступая с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.09 / МИД осудил превращение ОЗХО «в грязный инструмент» Запада

30.11 / Эксперт: ЕС сигнализирует Байдену, что готов дружить против России

14.07 / Экономика: Крым проходит испытание ажиотажным турпотоком

16.08 / «Билайн» предоставляет скидки на смартфоны и принимает старые аппараты

18.02 / Лукашенко внес изменения в соглашение с Россией о поставках и транзите газа

12.10 / Генсек ООН: Нынешнее столетие может оказаться для человечества последним

02.12 / В петербургском отеле нашли тело женщины

25.03 / «Адмирал Горшков» завершил испытания «Цирконов» в Баренцевом море

05.07 / В китайской Внутренней Монголии объявлено предупреждение из-за угрозы бубонной чумы

09.04 / Грузовик с ракетами для «Панциря» перевернулся под Белградом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика