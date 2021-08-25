Умер барабанщик The Rolling Stones – 80-летний Чарли Уоттс

В заявлении указано, что Уоттс умер в окружении родных и близких. Также в тексте отмечается, что он был “любимым мужем, отцом и дедом” и “одним из величайших барабанщиков своего поколения”.

В начале августа музыкант неожиданно для многих отказался от гастрольного турне по США, которое было отложено из-за пандемии. Тогда Уоттс сослался на состояние здоровья (в 2004-м он лечился от рака горла). На время гастролей барабанщик подобрал себе замену в лице Стива Джордана, долгое время игравшего с гитаристом и автор песен The Rolling Stones Китом Ричардсом.

Контекст:

Уоттс родился 2 июня 1941 года в Лондоне в семье водителя грузовика. В подростковом возрасте увлекся музыкой и родители купили ему ударную установку. В 1963-м Уоттс присоединился к группе The Rolling Stones в качестве барабанщика.

В 2016 году музыкант занял 12 место в списке “100 величайших барабанщиков всех времен” по версии авторитетного американского журнала Rolling Stone.

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