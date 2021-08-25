 

Перенесенный COVID-19 повышает риск тромбоза у хирургических пациентов на 90%

25.08.2021, 15:42, Разное
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Группа ученых COVIDSurg Collaborative во главе с экспертами из Бирмингемского университета собрала данные о более чем 128 тысячах хирургических пациентов из больниц 115 стран. Все участники перенесли различные операции в октябре 2020 года, когда во многих государствах наблюдался подъем заболеваемости COVID-19. Результаты многоцентрового исследования опубликованы в журнале Anaesthesia. 

Исследователи изучили все случаи тромбоэмболии или тромбоза глубоких веy, которые были зарегистрированы в течение 30 дней после вмешательства. Они также отследили данные о подтвержденном COVID-19 у пациентов за 1-7 недель до операции или непосредственно в стационаре.

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Ученые сопоставили риск смерти после хирургической операции со временем, которое прошло с момента инфицирования пациента SARS-CoV-2.

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В этой когорте тромбоз развился у 742 человек вскоре после операции. По оценкам ученых, у пациентов, которые заразились во время хирургического вмешательства или в стационаре, риск тяжелого нарушения свертываемости крови повышен на 50% по сравнению со средним. Еще более уязвимы оказались те, кто перенес COVID-19 до хирургической операции — у таких пациентов вероятность образования тромбов увеличивается на 90%.

Авторы исследования также выяснили, что у пациентов после COVID-19, у которых развился тромбоз глубоких вен во время операции или вскоре после нее, был значительный риск смерти в течение 30 дней. Так, у пациентов с SARS-CoV-2 смертность без венозной тромбоэмболии составила 7,4%, а с этим осложнением — 40,8%. Ученые предупредили, что пока нет данных об эффективной профилактике нарушений свертываемости крови в этой группе пациентов.

«У хирургических пациентов есть много факторов риска образования тромбов, включая неподвижность, хирургические раны и систематическое воспаление. Очевидно, инфекция SARS-CoV-2 усугубляет этот риск», — считает соавтор исследования Элизабет Ли (Elizabeth Li).



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