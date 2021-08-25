Бизнесмен Тельман Захарьев основал стипендию для юных спортсменов-воднолыжников

Стипендия предназначена для выплаты трем самым молодым и одаренным спортсменам, допущенным для участия в Первенстве РФ 2021 по результатам летнего сезона.

Водные лыжи как вид спорта имеют огромную популярность практически во всех странах мира. К тому же его считают одним их тех немногих спортивных состязаний, которые наиболее защищены от принятия допинга, потому как там не требуется особая физическая нагрузка. Также водные лыжи доступны для людей любого пола и возраста, в том числе и с ограниченными возможностями.

В РФ этот вид спорта имеет давнюю историю и обрамлен богатыми традициями. Самым первым воднолыжником страны был не кто иной, как первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Он получил подарок в виде профессионального катера и водных лыж от самой английской королевы Елизаветы Второй, которая прекрасно была осведомлена об этом увлечении космонавта Гагарина.

Также внесли свой посильный вклад в развитие воднолыжного спорта такие знаменитые и выдающиеся личности нашей Родины как космонавты Стрекалов, Леонов, Дынин, легенды фигурного катания Протопопов и Белоусова, академики Виктор Афанасьев и Бруно Понтекорво.

Талантливые инженеры, братья Нехаевские изобрели специальную буксировочную лебедку, при помощи которой вейкбордисты и воднолыжники имеют возможность проводить зимние тренировки в закрытом бассейне.

В своих комментариях Тельман Захарьяев сообщил, что идея поддержки самых маленьких и юных спортсменов исходит от нашего президента Владимира Путина, который принял правильно и мудрое решение целенаправленно помочь семьям с детьми перед началом учебного года. Дети – это будущее нашего государства, будущее спорта, и поэтому мы призываем всех предпринимателей, проявлять активную поддержку детей и их семей.