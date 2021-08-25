 

Друг скончавшегося Александра Стефановича рассказал о его внебрачном сыне

25.08.2021, 15:40, Разное
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Александр Стефанович всегда окружал себя красивыми женщинами, с некоторыми режиссер крутил романы. После его смерти друг пояснил о его внебрачном сыне.
При этом ранее появлялись сведения, что Стефанович был бездетным. Во время первого брака с Натальей Богуновой он из принципа не хотел заводить наследников, что касается Аллы Пугачевой, то их отношения закончились еще до того, как поднимался бы вопрос о детях. После неудавшихся браков Стефанович часто проводил время в компании длинноногих красавиц, некоторым даже делал предложение руки и сердца, но ни один случай не закончился свадьбой.

На днях в эфире программы «Пусть говорят» прозвучало заявление друга умершего режиссера. Александр Валов много общался со Стефановичем, он часто встречался и с его возлюбленными. Оказалось, что во время одного романа девушка, имя которой гость шоу отказался называть, даже родила сына. Валов предположил, что мальчику может достаться все наследство покойного. Он также отметил, что мать ребенка знакома с Никасом Сафроновым, а мальчик внешне очень похож на отца. Новость сильно шокировала и удивила публику, а родные Стефановича и другие друзья пока никак не прокомментировали данное заявление.

Источник: www.starhit.ru



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