Скандалы: «Она хотела выставить меня гомосексуалистом и посадить в тюрьму»

Известный футболист Павел Мамаев рассказал про сложности в отношениях с бывшей женой Аланой Мамаевой

Футболист «Ростова», экс-игрок сборной России Павел Мамаев дал откровенное интервью «Матч ТВ», в котором рассказал о всех тонкостях бракоразводного процесса с Аланой Мамаевой. Скандалы в семье Мамаевых были и до развода, теперь, кажется, поводов для разговоров будет еще больше. «МК-Спорт» выбрал самое главное из исповеди Мамаева, интервью с которым стоило журналисту Нобелю Арустамяну работы на федеральном канале.

Исповедь Павла Мамаева на «Матч ТВ» обросла скандалом еще до того, как вышла в эфир. Интервьюер футболиста «Ростова» Нобель Арустамян написал заявление на увольнение, заявив, что такой контент не приемлем для спортивного канала. К слову, «Мамаеву любовь» (именно так называлась программа) после заявления Арустамяна захотелось посмотреть еще больше. Не часто бывшие футболисты сборных откровенно говорят о личной жизни на камеру. Ну, или делают это в других передачах на других каналах.

История семьи Мамаевых долгие годы была под прицелом журналистов – особенно после того, как Павел в компании с Александром Кокориным вляпался в историю со стулом и чиновником. Жены футболистов, несмотря на «неверность» своих супругов в тот злополучный день (Павел и Александр были в компании девушек), поддержали спортсменов, дождались их из тюрьмы и продолжали жить. В случае с Мамаевыми – недолго. Алана публично рассказывала, что поставила Павлу определенные условия для сохранения брака, но в апреле он все-таки распался. Причиной тому стала якобы неверность Мамаева на сборах «Ростова» в Испании.

Дальше – больше. Тихо расстаться не получилось – Алана в соцсетях хейтит экс-супруга, а Павел выступает в эфире федерального канала. Вот главные тезисы из исповеди футболиста:

Я рад, что мы развелись

«Развелись мы в марте, но приняли решение об этом еще в марте. За все это время я ни разу не пожалел об этом. При разводе мы решили, что человек меня никак не тронет, каждый живет своей жизнью, но я помогаю во всем. Я не хотел ее слышать. У меня в тот момент появилось настолько отвращение… У меня такое ощущение иногда, что я просто столкнулся с дьяволом. Не хочу делить с ней ничего. Пусть она заберет абсолютно все. Я хочу играть в футбол, я хочу жить в своей новой семье, я хочу просто заниматься любимым делом. Больше мне не надо ничего. Тревожит только то, что человек позволяет себе мерзопакостные вещи в мой адрес».

Хотел забрать у нее все, но передумал

«Я хочу подписать с ней мировое соглашение. Не хочу, чтобы она существовала в моей жизни. Она завралась, оскорбляет моих родных. Она говорит, что я отказался от ребенка, но я никогда этого не сделаю. Сначала я решил, что буду судиться с ней во всем – за ребенка, за движимое и недвижимое имущество. У меня была злость на нее, хотел забрать по максимуму, в том числе и ребенка. В это время моя любимая женщина Надя говорила, чтобы я оставил Алане все и не связывался с ней.

Сейчас человек занят не мировым соглашением, а тем, чтобы как можно больше получить хайпа на этой теме. Я прошу ее подписать мировое соглашение, и я не отказываюсь от алиментов, это моя обязанность. Но кричать везде, что у человека нет денег, живя в квартире за полмиллиона долларов, площадь которой, как она преподносит, – 48 квадратных метров. Ездить на «Бентли» за 20 миллионов, иметь «Рэйндж Ровер» за 15 миллионов. Я уж не буду про остальное говорить.

И человек говорит, что она бедная и несчастная. Давай будем объективны, несчастная – это когда у тебя ничего нет. У человека есть все для существования».

После развода перевел 11 млн рублей

«После развода у меня умер отец, с того момента все повернулось в обратную сторону. У отца девять дней, приехали дети, Аланы не было. И мне приходит сообщение: «Оплати крема». А там сумма 70 тысяч. Я ответил ей одной фразой «Без меня». И тут началось… А как мне жить? Я сказал, чтобы жила по средствам. После развода я ей перевел 10 млн рублей. Она выставляет скрины, что я перевожу по 30 тысяч рублей. Но не упоминает, что я перевел ей 10 миллионов. Я для себя делал со счетов распечатку всех переводов, которые я совершил с момента, как мы приняли решение о разводе. Общая сумма – более 11 миллионов рублей. Говорить о том, что на детей не хватает денег…

Все могут подтвердить, какой я хороший отец, чего не скажешь об Алане. Даже когда я находился в тюрьме, дети были под присмотром няни в Краснодаре два месяца. Алана жила в «Москва-Сити», снимала апартаменты за 350 тысяч в месяц. Отец переводил ей по 600 тысяч рублей ежемесячно – это 7,5 млн в год. По своей дурости ей мои друзья дали еще 12-15 млн рублей. Она всегда кричала, что ей не хватает денег».

Няня и водитель стояли в слезах

«Мои дети находились с няней и водителем (они муж и жена) во время того, когда я был в тюрьме. Узнал ужасную новость – в период развода Алана отправила моего водителя в секс-шоп, попросив его купить игрушки с гомосексуальным наклоном и рассказала ему свой план: «Опорочу этого человека и выставлю его с нетрадиционной ориентацией». В такие моменты я не понимаю, на что она способна и пытаюсь понять, как жил с ней до этого. Однажды она сказала, что посадит мен в тюрьму. Я приехал домой в период бракоразводного процесса, она начала швырять вещи – компьютеры, приставку, телефоны… К счастью, в этот момент были няня и водитель. Алана заявила, что вызовет полицию и скажет им, что ее насилуют. Няня и водитель стояли в слезах – просили Алану успокоиться, а меня уйти, хоть я ничего и не делал.

Или еще момент, было 2-3 недели назад. Я звоню дочери по видеосвязи, она, кстати, сейчас накручена очень. Мне на это больно смотреть. Я сижу на диване, Надя сидит рядом. Я общаюсь по видео, и в этот момент на заднем плане влезает Алана и говорит дочери: «Алиса, не забывай о том, что той папа мразь и рядом с ним сидит еще одна мразь». От этой ситуации мне очень больно».

Дарья Сулейманова