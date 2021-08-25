 

Россиян предупредили о штрафах за домашних животных

25.08.2021, 15:34, Разное
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Российское законодательство предусматривает как административную, так и уголовную ответственность для хозяев домашних животных. Об этом гражданам напомнила юрист Надежда Ермолаева.

В частности, владельцам питомцев может грозить штраф за нарушение общественного порядка. А в случае, если животное причинило вред людям, может наступить уголовная ответственность. Она также предусмотрена за жестокое обращение со зверями, передаёт телеканал “360”.



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