 

Ненормальная или гениальная: как сложилась судьба Маргариты Тереховой

25.08.2021, 15:34, Разное
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Исполнительница роли Миледи Винтер в культовой картине “Д’Артаньян и три мушкетера” по праву считается одной из самых очаровательных советских актрис. К сожалению, сегодня знаменитость уже не появляется на публике и не снимается в кино. В последние годы Маргарита Терехова страдает от болезни Альцгеймера и не узнает никого из родных, кроме внучки Веры, родившейся с ней в один день.

Актерская карьера будущей звезды началась в Школе-студии Завадского при Театре имени Моссовета – именно туда талантливая абитуриентка приехала поступать из Ташкента. Маргарита Борисовна навсегда запомнила вступительный экзамен, на котором ей сказали: “Или ненормальная или гениальная”. Впоследствии оказалось второе.

После завершения учебы Терехова стала играть в Театре имени Моссовета, который стал дня нее родным домом на долгие годы. Еще во время учебы знаменитость встретила своего первого мужа – Вячеслава Бутенко. Первый брак актрисы продлился недолго, но уже спустя пару лет случился второй. На съемках в Болгарии Маргарита Борисовна повстречала Савву Хашимова, который даже оставил семью, чтобы связать свою жизнь с Тереховой. В этом союзе родилась дочь Анна, но семейное счастье вновь оказалось недолгим. Позже артистка еще раз вышла замуж – за режиссера Георгия Гаврилова и даже родила сына Александра. Впрочем, биологическим отцом мальчика оказался таджикский предприниматель Сайфиддин Тураев, которой, по воле Тереховой, не общался с сыном.

Маргарита Борисовна сыграла множество ярких ролей в театре и кино. Одной из самых важных работ в своей жизни она считает фильм “Зеркало” Андрея Тарковского, в котором она предстала сразу в образе двух женщин – жены и матери. А в 2005 году Терехова попробовала себя в роли режиссера, сняв картину “Чайка”, после чего артистка словно выдохлась.

Последний раз актриса выходила на сцену почти десять лет назад. Все это время Терехова страдает болезнью Альцгеймера. Она прикована к постели, не разговаривает и не узнает родных. Состояние звезды стабильно, однако надежд на улучшение практически нет. Дети Маргариты Тереховой окружили мать вниманием и заботой, а также приняли решение не показывать больную актрису публике.



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