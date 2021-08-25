Мнение: «Кандидатские войны»

Вольфсон отбился от Муртазина и другие приключения «Яблока» в РТ.

Накануне апелляционная инстанция вслед за Верховным судом РТ отказала Иреку Муртазину в иске по поводу снятия с выборов в Госдуму Ильи Вольфсона. Напомним, что оба кандидата баллотируются по Приволжскому округу (Вольфсон представляет «Единую Россию», Муртазин идет от «Яблока»). Бывший пресс-секретарь Минтимера Шаймиева, судимый за клевету и ныне являющийся блогером и спецкором «Новой газеты», обвинил известного строителя в нарушении правил агитации. Но снять соперника с выборов не удалось.

Однако, похоже, кандидатские войны будут продолжаться. Как стало известно «БИЗНЕС Online», предвыборный штаб Муртазина возглавляет Игорь Веселов. В политике он далеко не новичок — в 2014 году сам пал жертвой атаки конкурента и был снят с выборов в Госсовет РТ. Веселов, как лидер коалиции «За честные выборы», считается одним из наиболее искушенных борцов с различными хитростями во время выборов. У него есть команда квалифицированных наблюдателей за выборами, и сам он великолепно разбирается в тонкостях возможных фальсификаций — достаточно посмотреть его лекцию по обучению наблюдателей. Так что борьба на участках, по всей видимости, будет нешуточной. Что до предвыборного штаба Вольфсона, то его команда пополнилась известным адвокатом Тимуром Беляковым. Он известен также не только как бывший депутат Казгордумы, который многие годы был диктором на играх «Рубина», но и как искушенный адвокат, решающий самые сложные дела. Юридическое сопровождение нынешних выборов вообще отдельная песня: тонкостей стало очень много. Вдобавок борьба ведется не столько на уровне программ и идей, сколько по большей части в юридической плоскости. Игры в стиле «сними соперника с дистанции» — лишь один из инструментов, наверняка стоит ожидать и других интересных ходов.

Добавим, что «яблочников» в РТ «откатывают» от выборов. Иски о снятии с регистрации подала прокуратура Казани. В частности, накануне лидера татарстанского отделения партии Руслана Зинатуллина суд признал причастным к организации Алексея Навального, официально внесенной в перечень НКО, причастных к терроризму и экстремизму. В округе конкуренцию ему составлял директор УК «Уютный дом» единоросс Марат Нуриев. По тем же основаниям не допущена к выборам еще одна представительница «яблочного» списка Елена Изотова, от ЕР в данном округе баллотируется действующий депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов. На этом фоне становится интересно, не ожидает ли подобный иск и Муртазина?

Отсюда

Расценивать эту публикацию, как предупреждение, что мне надо быть готовым к тому, что и меня могут снять с выборов? Но пока еще не придумали, за что?

На снимке: митинг в Казани,фотография отсюда

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