Ольга Сутулова, Катерина Шпица, Мария Голубкина и другие на премьере сериала “Коса”

24 августа на “Стрелке” в Москве прошла премьера сериала оригинального производства онлайн-кинотеатра KION под названием “Коса”, а вместе с ней – и презентация других осенних премьер платформы.

Закрытый показ посетили Катерина Шпица, Илья Бачурин, Ирина Чеснокова, Анна Банщикова, Дарья Повереннова, Ольга Сутулова, Денис Косяков, Эвелина Бледанс, Леля Баранова, Ирина Чайковская, Павел Любимцев, Мария Голубкина, Филипп Ершов, Анна Друбич и многие другие.

Сюжет детективного сериала “Коса” построен вокруг расследования ритуальных убийств молодых девушек на Куршской косе. Зрителей ждет не только детектив, но и история двух молодых людей: они на время сближаются, чтобы вместе излечиться от старых душевных травм. Чтобы найти преступника, им придется разобраться в себе, ведь ответы на все вопросы находятся внутри самих героев.

Роли в сериале исполнили Линда Лапиньш, Александр Горбатов, Анна Синякина, Виктория Агалакова и другие. Режиссером выступил Игорь Волошин, а одним из генеральных продюсеров – Александр Цекало. Эксклюзивная премьера сериала “Коса” состоится в онлайн-кинотеатре KION уже сегодня, 25 августа.

Катерина Шпица Дарья Повереннова Ольга Сутулова и Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION Эвелина Бледанс Илья Бачурин Анна Друбич Ирина Чеснокова Мария Голубкина Анна Банщикова Ольга Сутулова Леля Баранова Денис Косяков Съемочная группа сериала “Коса” Александра Морозова, дочь певицы Славы Игорь Волошин, режиссер сериала “Коса” Филипп Ершов и Татьяна Бабенкова Александра Киселева Павел Любимцев

Несмотря на дождь и внезапное похолодание, на премьеру сериала “Коса” в рамках Strelka Film Festival by KION пришло много гостей. В зрительном зале, расположном на открытом воздухе, хоть и под крышей, не было свободных мест. Некоторые даже приехали на самокатах: например, Илья Бачурин и Ольга Сутулова. Могу сказать, что сериал стоит вашего времени. К тому же он уже удостоен множества наград, – рассказала HELLO.RU Ирина Чайковская.

Ирина Чайковская