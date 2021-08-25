 

Путин поблагодарил воспитателей «Артека» за работу

25.08.2021, 14:58, Новости дня
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Президент Владимир Путин в ходе встречи с учителями и учениками передал слова благодарности воспитателям и преподавателям крымского детского лагеря «Артек», а также поинтересовался погодой в Крыму.

«Надеюсь, что «Артек» будет работать так же ритмично и с таким же результатом, как это было в предыдущие годы. Всем преподавателям и воспитателям передайте слова благодарности за их работу», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент также поинтересовался погодой в Крыму, «ничего ли там не заливает» и нормально ли отдыхают дети, а также как обстоят дела с точки зрения обеспечения санитарных норм и вопросов здравоохранения.

По словам воспитателя в «Артеке», который принял участие в видеоконференции с президентом, в лагере все хорошо с наполняемостью – 75%, погодой и соблюдением санитарных норм.

Ранее Путин в ходе встречи с представителями общественности поддержал идею объявить 2023 год в РФ Годом педагога.



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