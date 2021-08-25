Китайские спортсмены пожаловались на расслаивающиеся медали ОИ

Покрытие золотых медалей Олимпиады в Токио у китайских атлетов начало отслаиваться, сообщили китайские СМИ со ссылкой на заявления спортсменов.

О низком качестве золотых медалей сообщила чемпионка в прыжках на батуте среди женщин Чжу Сюэин, медаль, по ее словам, начала «облезать», передает РИА «Новости» со ссылкой на китайский портал «Ванъи».

После Чжу Сюэин еще несколько других чемпионов сообщили о такой же проблеме. Об отслоении покрытия сообщил олимпийский чемпион в плавании на дистанции 200 метров комплексным стилем Ван Шунь и чемпион в упражнениях на брусьях Цзоу Цзинюань.

До этого в оргкомитете Олимпийских игр в Токио отмечали, что медали сделаны из переработанной бытовой электроники, включая смартфоны и ноутбуки.

Ранее мэр японского города Нагоя укусил золотую медаль члена женской сборной Японии по софтболу Миу Гото. После этого медаль решили заменить.