Суд в Германии ответил на вопрос о вводе «Северного потока – 2» в эксплуатацию

Суд в Германии в деле об исключении «Северного потока – 2» из газовой директивы Европейского союза не рассматривал вопросы ввода трубопровода в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе суда.

«Будет ли трубопровод («Северный поток – 2») введен в эксплуатацию, когда и на каких условиях – это не предмет решения суда», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Там также указали, что компания Nord Stream 2 AG имеет возможность обжаловать решение суда в Дюссельдорфе в Федеральном суде Германии.

В среду компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток – 2» проиграла суд по жалобе на решение немецкого регулятора не выводить газопровод из-под действия газовой директивы ЕС.