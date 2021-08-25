 

В 2022 году Tesla обещает представить человекообразного робота

25.08.2021, 14:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На днях Илон Маск заявил о том, что его компания стоит на пороге создания человекообразного робота, получившего рабочее название Tesla Bot. Машину представят публике в будущем году, когда инженеры полностью закончат работы по ее созданию.

Ничего сверхреволюционного в роботе Маск не видит. По крайней мере, робот создается на тех же чипах и датчиках, на которых работает автопилот в автомобилях Tesla. Однако изменен функционал.

Предполагается, что робот можно будет использовать в качестве разнорабочего. То есть, он сможет выполнять все те же повторяющиеся функции, что и низкоквалифицированный сотрудник на производстве. Таким образом, в мировой экономике можно значительно снизить затраты на оплату труда людей, уточняет Маск.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.04 / Британия поддержала желание Чехии выслать российских дипломатов

07.07 / Обсуждение Крыма в минском формате заблокирует переговоры и по Крыму, и по Донбассу – Кулеба

23.07 / ООН предложила мировым лидерам прислать видеообращения к сессии Генассамблеи

01.07 / “Какой цветник у Дмитрия! Девчонки просто прелесть!”. Гордон посетил зоопарк с женой и дочерьми

18.08 / В МЧС назвали главную причину масштабных лесных пожаров в Якутии

10.12 / В Украине одобрили “карантин зимних каникул”, в США сделали шаг к ужесточению санкций против “Северного потока – 2”. Главное за день

27.11 / “Демонстрация бурной деятельности”. Садовый объяснил, почему Львов отказался от “карантина выходного дня”

12.12 / Адвокаты заявили о давлении прокуроров САП на суд в деле экс-главы “Спецтехноэкспорта” Барбула

26.07 / Новая книга о принце Гарри подняла тему конфликта в королевской семье

09.06 / “Видно, что любит свою Катюшу, бережет”. Горбунов умилил сеть селфи с беременной Осадчей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика