В 2022 году Tesla обещает представить человекообразного робота
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На днях Илон Маск заявил о том, что его компания стоит на пороге создания человекообразного робота, получившего рабочее название Tesla Bot. Машину представят публике в будущем году, когда инженеры полностью закончат работы по ее созданию.
Ничего сверхреволюционного в роботе Маск не видит. По крайней мере, робот создается на тех же чипах и датчиках, на которых работает автопилот в автомобилях Tesla. Однако изменен функционал.
Предполагается, что робот можно будет использовать в качестве разнорабочего. То есть, он сможет выполнять все те же повторяющиеся функции, что и низкоквалифицированный сотрудник на производстве. Таким образом, в мировой экономике можно значительно снизить затраты на оплату труда людей, уточняет Маск.
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