 

Вскоре iPhone 13 получат 1 Тб памяти

25.08.2021, 14:52, Новости дня
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В новой линейке iPhone 13 появится версия смартфона с объемом основной памяти 1 Тб, напоминают эксперты. Информация об этом и ранее публиковалась в сети. Теперь же стало известно, что такие гаджеты поступят на рынок уже во второй декаде сентября.

Кроме необычно большого накопителя, в новой линейке смартфонов будет установлены улучшенные камеры и разговорный динамик, обеспечивающий более качественное звучание.

Также на экранах появится функция адаптивного регулирования частоты кадров. Нет смысла обеспечивать постоянно самые высокие показатели, ведь это только пожирает дополнительную энергию, поясняют эксперты. А владельцам смартфонов с накопителем на 512 Гб придется привыкать к тому, что они обладают самыми заурядными мобильными устройствами.



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