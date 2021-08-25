В ОДК-Сатурн отобрали 23 студента по программе «Крылья Ростеха»

25.08.2021, 12:51, Новости

Теги: Образование, ОДК-Сатурн, Промышленность

В рыбинском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха «ОДК-Сатурн» завершен отбор среди абитуриентов для обучения по программе подготовки инженеров нового поколения «Крылья Ростеха».

В Рыбинский государственный авиационный технический университет (РГАТУ) имени П. А. Соловьева на специальность «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» зачислены 23 студента по квоте целевого обучения.

– В числе целевиков – ребята из Рыбинска, Ярославля, Череповца и Пудожи (Республика Карелия). Средний балл по ЕГЭ – 224, проходной – 210. Программа «Крылья Ростеха» дает нашим студентам – будущим инженерам – профессионально проявить себя, участвовать в создании уникальной продукции на нашем предприятии, – говорит директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.

Программа целевого обучения разработана по индивидуальной образовательной траектории. Первокурсники-целевики с 1 сентября будут трудоустроены в «ОДК-Сатурн» по специальности «конструктор-стажер» в конструкторские отделы ОКБ-1. Кроме того, им предстоит освоить рабочую специальность токаря или фрезеровщика в Учебном центре и производственных подразделениях опытного завода и по итогам обучения пройти независимую оценку в Центре оценки квалификаций предприятия. Параллельно студенты реализуют программу обучения по введению в специальность «Проектирование авиационных и ракетных двигателей».

В числе преимуществ – мотивационные выплаты от компании за успехи в обучении, углубленное изучение иностранного языка, современная цифровая и ИТ-подготовка, а также возможность дальнейшего обучения в международной магистратуре.

По итогам обучения дипломированным выпускникам вуза гарантирована работа в передовой, динамично развивающейся компании, создающей продукцию мирового уровня.