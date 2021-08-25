 

“Впереди длительное лечение”. Мозговая впервые озвучила свой диагноз

25.08.2021, 14:50, Новости дня
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“Подтвердился диагноз. Найдена причина, последствия которой я лечила почти два месяца. Да, я справилась за это время с нереальными болями и параличом мышц половины лица и еще большим количеством “приятностей”, которые несет в себе эта инфекция. По факту анализов это болезнь Лайма или боррелиоз (инфекционное заболевание, передающееся человеку при укусе клещей, – “ГОРДОН”). Впереди длительное лечение”, – написала она.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/1934832506685177

Контекст:

В начале июля 2021 года Мозговая сообщила о проблемах со здоровьем – она жаловалась на боль в спине. Спустя три недели Мозговая рассказала в сети, что в лечении появилась положительная динамика.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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