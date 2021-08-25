 

Цены на растительные масла, сахар и зерновые достигли десятилетнего максимума – СМИ

25.08.2021, 14:50, Новости дня
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По сравнению с прошлым годом цены на эту продукцию на мировых рынках выросли на 40%. Котировки только на 7,6% ниже исторического максимума в номинальном выражении, отмечает агентство.

“Согласно отчету, в 2021 году в мире будет произведено почти 2 821 млн тонн зерновых, что на 1,9 процента превысит объем производства 2020 года, причем самый большой прирост в 3,7 процента по сравнению с предыдущим годом ожидается по кукурузе”, – проанализировали журналисты.

Контекст:

В апреле в продуктовых сетях Украины стоимость литра подсолнечного масла колебалась в пределах 50–60 грн, в некоторых цена превышала 70 грн за литр.

На фоне роста цен Министерство экономики Украины предложило ввести нулевой объем квоты на экспорт семян подсолнуха. Инициативу объясняют необходимостью стабилизировать ценовую ситуацию на внутреннем рынке. В пояснительной записке (.rtf) к постановлению Минэкономики, опубликованному 20 апреля, сказано, что по сравнению с апрелем прошлого года экспортная стоимость подсолнечного масла выросла более чем в два раза.

В 2020 году урожай подсолнуха в Украине сократился на 2 млн тонн – до 13,1 млн тонн, однако страна осталась в лидерах по объемам экспорта в мире, отмечал “Укринформ”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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