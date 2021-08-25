Бывшие нардепы, признавшие оккупацию Крыма, не отказались от украинских наград – “Чесно”

Экс-нардеп от Партии регионов Борис Дейч имеет ряд высоких госнаград Украины, в том числе и звание Герой Украины.

“Чесно” напомнило, что в 2010 году Дейч голосовал за ратификацию Харьковских соглашений в 2010 году, а во время незаконного референдума в Крыму в 2014 году призвал объединяться с Россией.

Депутат первого созыва Рады, ставший впоследствии ректором Таврического национального университета имени Вернадского Николай Багров имел ряд украинских наград в том числе и награду Героя Украины. После оккупации Крыма Таврический университет был преобразован в Крымский федеральный университет, Багров занял пост президента вуза. В 2015 году он скончался.

Бывший народный депутат и экс-министр обороны Павел Лебедев не отказался от украинской медали “За отличие в военной службе” и от звания заслуженный экономист Украины.

Нардеп первого созыва Рады Сергей Цеков после аннексии полуострова стал первым членом Совета федерации РФ. Он с 2008 года имеет звание заслуженного работника местного самоуправления АРК.

“Цекова называют одним из крестных отцов политики Сергея Аксенова, ведь именно он во время первого заседания в уже захваченном русскими оккупантами здания Верховного Совета АРК предложил депутатам поддержать кандидатуру своего протеже на должность руководителя крымского правительства, как согласованную с [президентом РФ Владимиром] Путиным”, – отметили в материале.

В движении “Чесно” отметили, что звание Герой Украины дает ряд льгот и надбавку к пенсии. После оккупации Крыма эти привилегии Росиия формально оставила для украинских героев.

“Сейчас процедура лишения государственных наград, в том числе и звания Герой Украины, сложная и не действенная. Упростить механизм депутаты уже пытались, но законопроект отклонили. Поэтому Героями после награждения остаются практически пожизненно, даже те, кто стал коллаборантом в оккупированном Крыму”, – резюмировали в “Чесно”.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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