 

Гражданина Израиля подозревают в стрельбе на улице в Умане

25.08.2021, 14:50, Новости дня
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Сообщение о конфликте между двумя мужчинами и стрельбе поступило в районное управление полиции. 38-летний житель Умани получил травмы и попал в Уманскую центральную больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в полиции.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и отобрали объяснения у очевидцев и установили личность стрелявшего.

“Им оказался 33-летний гражданин Израиля, проживающий в Умани. Сейчас правонарушитель задержан”, – утверждают полицейские.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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