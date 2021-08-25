Гражданина Израиля подозревают в стрельбе на улице в Умане

Сообщение о конфликте между двумя мужчинами и стрельбе поступило в районное управление полиции. 38-летний житель Умани получил травмы и попал в Уманскую центральную больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в полиции.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и отобрали объяснения у очевидцев и установили личность стрелявшего.

“Им оказался 33-летний гражданин Израиля, проживающий в Умани. Сейчас правонарушитель задержан”, – утверждают полицейские.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

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