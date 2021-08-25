Эксперт: Украинские предприятия не смогут работать на импортном металлоломе, нам нужно сохранить свой

“В России действует пошлина на экспорт лома в размере 5%, но не менее €70 на тонну, в Индии – 20%. Российские и индийские компании являются главными конкурентами отечественных предприятий на экспортных рынках. То есть, целесообразно создавать условия для отечественных компаний как минимум не хуже, чем это делают наши страны-конкуренты. Также экспортные пошлины есть в Малайзии (15%), ЮАР”, – рассказал он.

Эксперт считает, что полностью запретить вывоз металлома – это одно из эффективных решений проблемы.

“Группа евродепутатов отстаивает решение о запрете экспорта лома из ЕС. Это более чем реально. Уже есть механизм, который поможет этого добиться, так как ЕС движется в сторону запрета экспорта отходов, а лом классифицируется в странах Евросоюза как отходы. При этом ЕС – крупнейший экспортер лома в мире. То есть, последствия этого решения для мирового рынка будут очень существенными. В таком случае придется реагировать оперативно и принимать аналогичное решение”, – считает Тарасенко.

По его словам, закупка металлолома за границей для украинских предприятий невозможна.

“Не получится работать на импортном сырье и продавать продукцию на экспорт – так как мы будем дважды нести транспортные расходы – сначала на доставку сырья, потом на доставку готовой продукции”, – заявил эксперт.

Контекст:

“Минпром” сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны: в апреле он составил 38 тыс. тонн, в мае – 60 тыс. тонн, в июне – 85 тыс. тонн.

В июне 2021 года объединение предприятий “Укрметаллургпром” и профильная ассоциация “Укртрубопром” обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.

Металлургический комбинат “АрселорМиттал Кривой Рог” поддержал эту инициативу.

“Металлургпром” сообщал, что Еврокомиссия рассматривает инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Еврорсоюза. Если решение будет принято, то вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен.

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