 

Кардиолог рассказала о разрушении организма из-за повышенного давления

25.08.2021, 14:46, Разное
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Российский кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Поляева пояснила о разрушении организма из-за повышенного давления. Начинать контролировать показатели тонометра следует уже с 20 лет, а в ряде случаев и раньше.
В человеческом организме все взаимосвязано, поэтому расстройство одного органа или системы может привести к проблемам с другими. Как отмечает доктор Поляева, из-за гипертонической болезни могут страдать также почки, сердце и даже головной мозг. Причем повышенное давление в таких случаях проявляется не сразу, что усложняет постановку диагноза и своевременное начало лечения. Определить надвигающуюся угрозу здоровью можно, только контролируя показатели с помощью тонометра.

О вероятном гипертоническом синдроме могут свидетельствовать шумы в ушах, головная боль и неприятные ощущения в области сердца. Также вероятны симптомы в определенных органах, которые были поражены из-за высокого давления крови. Так, при локализации воспаления в области почек, у человека появится отечность, проявится патология и в анализе крови и мочи.

Чтобы не допустить ухудшения состояния здоровья, следует следить за показателями артериального давления, начиная уже примерно с 20 лет. В некоторых случаях целесообразно делать это еще раньше, при диспансеризации после 35 лет нужно вместе с измерением давления проводить обследования работы сердца и сосудов, а также УЗИ и ЭКГ.

Риски развития гипертонии повышают такие недуги, как атеросклероз, ожирение, болезни почек и гормональные расстройства. Грозит повышенное давление и людям, увлекающихся алкоголем и курением, также в группе риска лица, малоподвижный образ жизни, люди с хроническим стрессом и несбалансированным питанием.

Источник: www.medikforum.ru



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