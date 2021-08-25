Le Monde – пандемия коронавируса обострила проблему бездомности в США

Центры многих американских городов сегодня буквально наводнены бездомными, констатирует Le Monde. Как отмечает газета, пандемия коронавируса усугубила проблему, причиной которой стал стремительный рост цен на недвижимость и нехватка социального жилья в отдельных регионах. По словам издания, в последний год сокращение мест в приютах в целях профилактики Covid-19 и боязнь вируса вынуждают людей без определённого места жительства возвращаться на улицы.



Reuters

В жаркий четверг 12 августа в центре Портленда на улицах при температуре 37 °C не видно ни одной живой души, если не считать бездомных, пишет Le Monde. В самодельной постройке без дверей спит абсолютно голый мужчина азиатского происхождения, чуть далее женщина подметает высохший фонтан, который, очевидно, служит ей жильём, через сто метров трое молодых людей курят коноплю, а в палаточном лагере женщина мочится стоя — так описывает обстановку в городе газета.

«В Портленде человеческое достоинство подвергается поруганию на каждой улице», — констатирует издание, добавляя, что так же обстоят дела в Сиэтле, расположенном в 280 милях к северу, в штате Вашингтон. В туристическом районе Маркет после 17 часов остаются только бездомные наркоманы, бродящие по городу, часто со своими собаками. Пройти пешком по центру города практически невозможно, так как любое асфальтированное пространство здесь занято палатками с бездомными.

«Прибытие в Сиэтл повергает в шок. Как мог этот оплот левых сил, известный со времён антиглобалистских протестов в 1999 году, но также обжитый гигантскими корпорациями (Boeing, Starbucks) и богатейшими людьми в мире (Основатель Microsoft Билл Гейтс, глава Amazon Джефф Безос), дойти до такого?», — задаётся вопросом газета.

На взгляд издания, виноваты в этом не благотворительные организации, вынужденные компенсировать недостатки американского правительства. Одна из них, Mary’s Place, центр для семей, не имеющих жилья, расположена рядом со штаб-квартирой Amazon с её двумя сферами, внутри которых раскинулись тропические сады — «символы всемирной власти Джеффа Безоса, самого богатого человека на планете». Как поясняет издание, здание предоставляется благотворителям бесплатно компанией Amazon, которая также отправляет своих адвокатов и добровольцев в помощь бездомным. В традициях американской филантропии ассоциацию, насчитывающую около 250 сотрудников, финансируют компании (Starbucks, Amazon, Microsoft) и частные жертвователи. Правительство предоставляет лишь 10% годового бюджета, равного $17 млн.

Кризис, связанный с пандемией Covid-19, должен был усилить приток семей в приют вследствие потери рабочих мест, роста семейного насилия из-за изоляции и закрытия школ, однако этого не произошло, отмечает газета. «Люди боялись идти в приюты из-за вируса SARS-CoV-2. Они предпочитали, например, жить в своей машине, чтобы контролировать свою уязвимость перед вирусом», — поясняет глава Mary’s Place Марти Хартман.

Этот страх в сочетании с навязанной приютам необходимостью принимать меньше людей, чтобы соблюдать меры профилактики, объясняет возвращение бездомных на улицу, пишет газета. Мэр Сиэтла, представитель Демократической партии Дженни Дюркан подтверждает: «Во время пандемии центр профилактики заболеваний и федеральное правительство США издали руководящие принципы, согласно которым мы не должны эвакуировать какие-либо лагеря бездомных, как раньше… Таким образом, мы увидели, что наше население [из числа бездомных] значительно увеличилось во время пандемии. Теперь мы работаем над тем, чтобы уменьшить его и заставить людей переселиться», — говорит градоначальница, добавляя, что «шесть из десяти бездомных жили в другом городе, когда стали бездомными, а затем переехали в Сиэтл».

Во время кризиса проблема бездомных стала ещё более заметной, тем более что в целях разгрузки улиц некоторых из них поселили в школы. «С 2017 года уровень бездомных был относительно стабильным (примерно 11 700 человек в агломерации), в 2021 году подсчёт не проводился, но это явление стало более заметным», — считает профессор Вашингтонского университета и специалист по этому вопросу Рейчел Файалл. По её словам, хотя в городе существует «одна из лучших ассоциаций по оказанию помощи бездомным в Соединённых Штатах», она не в состоянии решить фундаментальную проблему, которая заключается в «дисбалансе рынка жилья».

Как поясняет газета, в течение последних двадцати лет Сиэтл и его окрестности пережили беспрецедентный экономический рост, сопровождавшийся стремительным подъёмом таких корпораций, как Microsoft, Amazon и других компаний в сочетании с притоком населения. Единственная проблема — план землепользования требует строительства в этом регионе, окружённом озёрами и горами, где земли мало, исключительно индивидуальных домов. «Нам нужны дополнительные средства, но ситуация не изменится, если мы не изменим план землепользования. Я говорю не о небоскрёбах, а о домах на несколько квартир, вроде домов из коричневого песчаника в Нью-Йорке», — рассуждает эксперт.

При этом процветание города сделало создание дешёвого жилья совершенно нерентабельным. Согласно докладу фирмы McKinsey 2020 года, ситуация здесь хуже, чем в заливе Сан-Франциско. «Феномен бездомности в значительной степени связан с ростом благосостояния региона. С 2010 года количество рабочих мест в округе выросло на 21 % , а население — на 12 %, однако округ увеличил свой жилищный фонд только на 8%», — говорится в документе.

По словам авторов доклада, с 2010 по 2017 год стоимость аренды жилья в Сиэтле выросла вдвое, тогда как заработная плата увеличилась всего на 12 %. В результате регион потерял 110 тыс. домов, считавшихся доступными. По оценкам консалтинговой фирмы, на решение проблемы бездомности в регионе необходимо тратить не $260 миллионов в год, а $700 миллионов в течение следующих десяти лет, а на решение вопроса с дешёвым жильём — $1,4 млрд.

Тем временем, в 2017 году крупные компании добились успеха в попытке помешать введению муниципального налога в размере 275 долларов США на каждого работника для финансирования проблемы, обращает внимание издание. Однако Рэйчел Файалл не спешит винить в проблеме исключительно корпорации. «Мы все выиграли от бума Amazon. С точки зрения сообщества не очень честно говорить, что он в ответе за всё», — подчёркивает специалист.