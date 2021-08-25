 

Euronews – The Rolling Stones лишились легендарного барабанщика Чарли Уоттса

25.08.2021, 14:44, Новости дня
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Барабанщик знаменитой британской группы The Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в больнице Лондона в возрасте 80 лет. Уоттс внёс значительный вклад в создание образа этого легендарного рок-бэнда. А в 2006 его включили в Зал славы Modern Drummer как одного из величайших барабанщиков в истории музыки, передаёт Euronews.

На 81-м году жизни скончался барабанщик британской группы The Rolling Stones Чарли Уоттс. Об этом объявил агент музыканта. По его словам, Уоттс умер в лондонской больницы в окружении членов семьи.

Чарльз Роберт Уоттс присоединился к дебютировавшей тогда группе The Rolling Stones в 1963-м. Он был барабанщиком, но внёс значительный вклад в создание образа рок-бэнда.

О характере Уоттса может свидетельствовать приписываемая ему идея приехать на пресс-конференцию на грузовике с открытым кузовом, исполняя одну из композиций группы. Так произошло в Нью-Йорке в 1975, когда The Rolling Stones играли посреди Манхэттена Brown Sugar.

Примечательно, что сам Уоттс признавался в большей любви к джазу. В 1991-м он организовал джазовый квинтет, который долгое время выступал с концертами, некоторые из которых были записаны и изданы в виде отдельных пластинок.

В 2006 Уоттса включили в Зал славы Modern Drummer как одного из величайших барабанщиков в истории музыки.

Дата выхода в эфир 25 августа 2021 года. 



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