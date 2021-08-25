Скандалы: «Выбивальщики» вышли на тропу войны

За первое полугодие 2021 года на взыскание коллекторам по агентской схеме было передано 311 млрд рублей

За первое полугодие этого года на взыскание коллекторам по агентской схеме было передано 311 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Этот показатель стал самым большим за последние три года, свидетельствуют данные «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

С чем связан такой резкий рост объема задолженности и почему банки не пытаются решить вопрос в двустороннем порядке и обращаются к посредникам, рассказали наши эксперты.

При агентской форме работы с должниками взыскатель работает от имени банка, а долг остается на балансе кредитора. Рост объема переданной в работу коллекторам задолженности в квартальном значении также составил 14% и достиг 166 млрд рублей по сравнению со 145 млрд рублей, зафиксированных в первом квартале 2021 года. Хуже всего россияне возвращают долги по необеспеченным займам.

Банки заинтересованы в передаче долгов профессиональным взыскателям, так как понимают, что они лучше разбираются в нюансах. Нередки случаи, когда банк, убедившись, что просрочка не носит технический характер, передает долг своему партнеру в лице коллекторского агентства уже на самых ранних сроках — от 30 дней и выше, рассказал президент НАПКА Эльман Мехтиев. «Стоит разделить общее количество долгов и то, что передается коллекторским агентствам на взыскание, — это разные показатели, — отметил он. — Объем передачи долгов прямо пропорционально зависит от ситуации с платежной дисциплиной, чем больше долгов, тем больше передается на взыскание». Текущая ситуация наглядно свидетельствует о том, что динамика роста просроченной задолженности сохраняется. Ситуация прошлого года отразилась на платежеспособности россиян, часть из них не смогла справиться с нагрузкой и вышла в личный дефолт. Сотрудничество банков с профессиональными взыскателями эксперт оценивает позитивно: такой союз позволяет гарантировать должникам, что их права будут соблюдены. При этом агентство подходит к работе с долгом индивидуально, зачастую выступая переговорщиком между банком и должником в вопросе согласования новых условий внесения платежей.

Позиция самих коллекторов отличается от мнения независимых экспертов. «Мы только выходим из ограничений, связанных с пандемией, — напоминает Михаил Беляев, финансовый аналитик, кандидат экономических наук. — Этот период очень негативно отразился на заработках: многие потеряли часть своего дохода или сменили работу и вынуждены были прибегать к кредитам для решения своих проблем. С другой стороны, сейчас в обществе нарастает риторика, в том числе и со стороны депутатского корпуса, что к людям в сложном положении нужно с пониманием относиться и, возможно, даже прощать долги». Возможно, в связи с периодическим возобновлением подобных дискуссий часть заемщиков рассчитывала, что на этом фоне требования по возврату этих займов будут облегчены, а рефинансировать имеющиеся кредиты будет несложно.

«Сегодня не более 5% от всех заемщиков, имеющих просроченный платеж, надеются на списание долга без последствий, — отмечает управляющий директор ПКБ Павел Михмель. — На практике мы видим, что порядка 70–80% вышедших на просрочку ссылаются на финансовые трудности, вызванные последствиями пандемии. При этом почти никто из них не отказывается от своих обязательств и собирается возобновить их выполнение после восстановления платежеспособности». В среднем клиентам нужно порядка 6–8 месяцев, чтобы решить свои финансовые проблемы.

Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков (АРБ) Павел Медведев также отмечает, что рост задолженности, которую банки передают в работу коллекторам, связан с обеднением населения России в целом. «Была такая «вспышка богатства», когда россиянам в течение пандемии выплатили детские пособия по указу Президента России, — продолжает эксперт. — И еще раз подтвердилось, что большинство должников — честные люди, склонные возвращать свои долги при первой возможности. Я говорю это с большой радостью: когда заемщики получили вот эти «детские» платежи по 10 тыс. рублей, они часть из этой суммы, а некоторые, может быть, и всю сумму направили на погашение долгов. По моим данным, у подавляющего количества должников размеры задолженности очень маленькие».

При этом коллекторы, по мнению эксперта, продолжают вести себя беспардонно. Да, речь уже не идет о каких-то откровенно уголовных происшествиях, наподобие случая в Ульяновске в 2016 году, когда, выбивая долг в 4 тыс. рублей, коллектор чуть не сжег семью должника с двухлетним ребенком, бросив бутылку с зажигательной смесью в детскую комнату через окно, в результате чего малыш получил ожоги и был госпитализирован. Но истории из практики финансового омбудсмена по-прежнему пугающие. К примеру, один из должников рассказал о ситуации, когда в 2013 году он взял в долг 5 тыс. рублей, почти все выплатил, но не хватило небольшой суммы для полного погашения, а сейчас с него требуют уже 400 тыс. рублей, которые набежали с процентами на эту сумму за минувшие годы, что, конечно, полное варварство. Трудно должникам и обращаться в суды со своими требованиями, так как там неохотно принимают заявления от жертв, но гораздо охотнее рассматривают заявления от кредиторов. «Сейчас средняя сумма долга — порядка 10 тыс. рублей, утверждает Медведев. — И над людьми с такими долгами постоянно висит дамоклов меч со стороны взыскателей, которые иногда отдают долги в работу откровенным бандитам».

Наталия Трушина