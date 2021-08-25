 

В России от коронавируса умер двухмесячный ребенок

25.08.2021, 14:40, Разное
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В Новосибирске от коронавирусной инфекции COVID-19 скончался двухмесячный ребёнок. Девочка провела две недели на аппарате искусственной вентиляции лёгких, но победить недуг так и не смогла.

Мать младенца рассказала, что девочка поступила в больницу двухсторонней пневмонией и поражением 60% легких, но уже через два дня вирус полностью уничтожил орган. В оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу добавили, что порядка 90 детей в регионе выздоровели от коронавируса, но у них началось воспаление большей части органов, что чревато опасными последствиями, сообщает Vse42.ru.



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