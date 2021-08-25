Как обустроить жизнь на 27 квадратных метрах: показываем на примере (яркий образец крошечной квартиры)

Когда дело доходит до обустройства дома вашей мечты, площадь не имеет значения. Даже минимальное количество квадратов можно использовать по максимуму. И эта квартира для одного человека или молодой пары – яркое тому подтверждение.

Идеальный образец небольшого жилища

Перед архитекторами бразильской студии Мариной Кардозо де Алмейда и Сарой Бонанно была поставлена ​​необычная задача – обустроить все функциональные зоны в квартире, которая занимает площадь всего 27 квадратных метров. Чтобы добиться желаемого эффекта и не перегружать пространство, эксперты решили сделать упор на практичность.

Для разделения функциональных зон архитекторы использовали бетонную перегородку, что позволило утеплить спальню, не загораживая свет. Напротив, благодаря такому решению солнечные лучи, проникающие в кухонное окно, отлично рассеиваются нишей с кроватью.

Чтобы исключить атмосферу гостиничных номеров, для которых характерно открытое пространство, архитекторы постарались разделить спальню, кухню и гостиную. Это создало большую конфиденциальность, кроме того, такие решения всегда помогают поддерживать порядок.

Санузел расположен за спальней. Одной из стен ванной стала декоративная бетонная перегородка. Раздвижные двери помогли сэкономить место.

Помимо декоративных перегородок, дизайнеры создали мебель, соединяющую разные зоны. Деревянная опора кровати сочетается с диваном. Цвет покрытия гармонирует с мебелью кухни и гостиной.

Кухня была увеличена на 7 квадратных метров за счет добавления балкона. Необработанный кирпич и бетон на полу позволяют хозяевам дополнять пространство по своему вкусу.

Детали

Минималистичный дизайн кухни небольшого размера, но полностью оборудованной.

Дизайн спального пространства в теплых тонах.

И, конечно же, продуманная и изготовленная на заказ мебель – еще одна примечательная особенность, придающая дому индивидуальность, которая возможна даже на таких маленьких площадях.