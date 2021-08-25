Лавров пошутил о скорой приватизации Украиной Нового года

Министр иностранных Сергей Лавров, комментируя заявления украинского президента Владимира Зеленского о Дне крещения Руси, пошутил, что в скором времени можно ожидать приватизации Киевом Нового года.

«Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином (президентом Украины Владимиром) Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине, потому что все остальное – это не украинское», – пошутил Лавров, передает РИА «Новости».

Православные украинцы 28 июля празднуют День крещения Киевской Руси. В связи с этим в столице Украины прошли массовые мероприятия.

Президент Украины в своем поздравлении украинцев с Днем Крещения Киевской Руси заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети и являются по праву наследниками, а «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство». Позже в Крыму нашли ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси.