Офис Зеленского оценил слова о причастности к нападению на Порошенко

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк счел глупыми слова экс-президента страны Петра Порошенко, предположившего, что к обливанию его зеленкой имеет отношение глава государства Владимир Зеленский.

«Если Порошенко действительно заявил, что инцидент с зеленкой был попыткой остановить волонтеров и ветеранов, то это очень глупое заявление, даже как-то неловко за Порошенко. Эти люди защищали Украину от внешней агрессии и их не останавливали гораздо более серьезные вещи, чем зеленка», – передает его слова издание «Лига».

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает нынешнего лидера страны Владимира Зеленского причастным к инциденту, в ходе которого Порошенко облили зеленкой.

Напомним, у входа в метро в Киеве, когда экс-глава государства направлялся в правительство, его облили зеленкой. До инцидента Порошенко участвовал в «Марше защитников Украины».