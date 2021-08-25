 

Офис Зеленского оценил слова о причастности к нападению на Порошенко

25.08.2021, 14:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк счел глупыми слова экс-президента страны Петра Порошенко, предположившего, что к обливанию его зеленкой имеет отношение глава государства Владимир Зеленский.

«Если Порошенко действительно заявил, что инцидент с зеленкой был попыткой остановить волонтеров и ветеранов, то это очень глупое заявление, даже как-то неловко за Порошенко. Эти люди защищали Украину от внешней агрессии и их не останавливали гораздо более серьезные вещи, чем зеленка», – передает его слова издание «Лига».

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает нынешнего лидера страны Владимира Зеленского причастным к инциденту, в ходе которого Порошенко облили зеленкой.

Напомним, у входа в метро в Киеве, когда экс-глава государства направлялся в правительство, его облили зеленкой. До инцидента Порошенко участвовал в «Марше защитников Украины».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / Politico сообщил о стычке российских и американских военных в Сирии

30.08 / Южная Осетия назвала сроки открытия границы с Россией

21.07 / Минздрав запустил платформу по координации международной помощи

06.08 / Первым делом Ефремов попросил закурить. Эксклюзивное интервью свидетеля ДТП

08.01 / Член Конгресса США использовала слова Гитлера в своем выступлении

24.10 / На нефтяном танкере под российским флагом в Азовском море произошел взрыв

24.02 / Минфин частично заменил доли доллара и евро в ФНБ юанем и иеной

13.01 / Пенс отказался отстранять Трампа от власти

09.12 / Умные часы Huawei Watch GT 2 Pro обзавелись калькулятором

03.09 / В Минске более сотни женщин выстроились в цепь солидарности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика