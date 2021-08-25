Александр Скляр прокомментировал иск мальчика с обложки Nevermind к группе Nirvana

«Эта «новая этика» уничтожает культовые ценности, в том числе и в музыке», – сообщил газете ВЗГЛЯД заслуженный артист Российской Федерации, лидер рок-группы «Ва-банкъ» Александр Скляр, комментируя судебный иск американца на то, что его детская фотография в голом виде была помещена на обложку альбома «Nevermind» группы Nirvana.

Мальчик с обложки Nevermind Спенсер Элден подал в суд на группу Nirvana, поскольку его детская фотография в воде в голом виде была использована в качестве фронтальной для этого альбома, однако 30 лет назад он не мог дать согласие на использование его изображения, которое является детской порнографией.

«Дай бог этому мальчику удачи, конечно, срубить побольше денег на этом, как мне кажется, в нынешние времена беспроигрышном деле. В свое же время компании, которые выпускали альбом Nevermind неплохо на нем заработали. И я не имею ввиду музыкантов, альбом гениальный, мне он очень нравится, поэтому, я надеюсь, музыканты все-все получили, а компании, которые получили на этом деле немалые сбережения, теперь им придется поделиться. Что делать, такие времена наступили», – говорит Скляр.

Музыкант подчеркнул, что если бы его в таком же виде сфотографировали 63 года назад, то он бы даже не подумал подавать в суд на компанию. Однако артист понимает, что за все эти годы изменилась психология, поэтому окружающим остается только наблюдать за развитием «новой этики», за тем, как далеко она может зайти, и смотреть «на все более и более сходящий с ума мир».

«Я отмечаю для себя все современные изменения и рад, что это происходит помимо меня. Смотрю на все это с философской точки зрения, очень интересно наблюдать за этой картиной. И, несомненно, эта «новая этика» уничтожает и какие-то культовые ценности, в том числе и в музыке. Более того, она продолжит это делать. Причем пока все это цветочки, а ягодки еще будут впереди. Нам, естественно, остается это только принимать: смотреть и улыбаться», – заключил собеседник.

Ранее жительница США обвинила американского певца и лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана в сексуальном насилии ее 12-летней, которое якобы произошло 56 лет назад. Музыкант, солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с газетой ВЗГЛЯД, комментируя данный инцидент, отметил, что с презрением относится «ко всей этой новой волне обвинений против известных деятелей искусства».