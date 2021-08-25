Из Google Play удалили восемь поддельных приложений для майнинга

Эксперты по кибербезопасности компании Trend Micro сообщили, что в Google Play выявлено восемь поддельных приложений, якобы предназначенных для майнинга криптовалют. Данные программы использовали хакеры. На сегодня они удалены.

В лучшем случае, скачав эти приложения, вы могли заплатить за подписку 15 американских долларов и смотреть рекламу, на которой также зарабатывали мошенники. В худшем же случае, вы открывали доступ для хакеров к своим устройствам.

А обещанного ускорения процесса майнинга не происходило, говорят эксперты. После того как Trend Micro опубликовала информацию о наличии мошеннических приложений в списках Google Play, последний удалил их. Однако некоторые из программ успели загрузить более ста тысяч пользователей.