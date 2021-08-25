 

Стало известно, как ускорить работу старых моделей iPhone

25.08.2021, 13:58, Новости дня
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Об этом фокусе стало известно из китайских источников. Эксперты из Поднебесной советуют владельцам старых моделей iPhone указывать в настройках, что они якобы из Франции. И этот простой шаг позволяет ускорить работу гаджета.

Секрет оказался в том, что компания Apple не снижает скорость работы старых процессоров на территории Франции. Ранее суд в этой стране оштрафовал американского производителя за снижение частоты работы процессоров. Теперь «яблочники» вынуждены вести во Франции особую маркетинговую политику.

Однако Apple предпринял все необходимые меры, чтобы новость об этом как можно меньше распространялась в сети. Ведь во Франции Apple заставили заплатить 113 млн долларов. Не исключено, что такие же санкции могли применить и в других странах.



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