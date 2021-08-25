 

Ляшко рассказал, готова ли система здравоохранения к новой вспышке COVID-19

25.08.2021, 13:56, Новости дня
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“Система подготовлена. Но мы должны понимать, что COVID-19 – достаточно коварный вирус и он развивается непрогнозируемо и в разных странах мира по-разному. Могу сказать, что мы готовы намного лучше, чем были готовы весной 2020 года, осенью 2020 года и даже весной 2021 года. У нас значительно увеличено количество точек с кислородом, централизованным кислородом, в частности, благодаря тому, что мы покупали кислородные станции и большие емкости для жидкого кислорода”, – сказал министр.

Он добавил, что были закуплены кислородные концентраторы, которые позволят лечиться амбулаторно людям, которые не будут нуждаться в госпитализации.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 25 августа в стране подтвердили почти 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 53,5 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа Ляшко.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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