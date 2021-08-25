“Значит, он не твой отец?” 24-летняя Кунаки показала объятия с 54-летним Касселем в годовщину их брака
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“В твоих объятиях – мое любимое место. С годовщиной, любимый. Люблю навсегда”, – написала она.
“Такие милые”, – отреагировали на фотоподборку подписчики Кунаки.
“Значит, он не твой отец?” – прокомментировали фото пользователи сети.
“Пожалуйста, ради бога, скажи, что это твой отец”, – написали подписчики.
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Контекст:
Кассель и Кунаки поженились 24 августа 2018 года. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.
У Касселя от предыдущего брака с итальянской актрисой Моникой Белуччи есть две дочери – Дева (2004) и Леони (2010).
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