“Значит, он не твой отец?” 24-летняя Кунаки показала объятия с 54-летним Касселем в годовщину их брака

“В твоих объятиях – мое любимое место. С годовщиной, любимый. Люблю навсегда”, – написала она.

“Такие милые”, – отреагировали на фотоподборку подписчики Кунаки.

“Значит, он не твой отец?” – прокомментировали фото пользователи сети.

“Пожалуйста, ради бога, скажи, что это твой отец”, – написали подписчики.

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Публикация от tina kunakey (@tinakunakey)

Контекст:

Кассель и Кунаки поженились 24 августа 2018 года. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.

У Касселя от предыдущего брака с итальянской актрисой Моникой Белуччи есть две дочери – Дева (2004) и Леони (2010).

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