 

В Украину с начала кампании поставили уже 18,5 млн доз вакцин от COVID-19

25.08.2021, 13:56, Новости дня
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Он отметил, что сейчас в Украине делают около 1 млн прививок в неделю и “это не потолок”.

“Сегодня в стране есть около 9 млн доз вакцины, которую можно использовать. С начала кампании вакцинации мы поставили уже 18,5 млн доз вакцины. Плюс вакцины будут поступать”, – сказал министр.

Ляшко призвал граждан вакцинироваться.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 25 августа первую дозу вакцины получили 5,1 млн человек, а 3,2 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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