 

Фильм о Бабьем Яре Лозницы номинировали на европейский “Оскар”

25.08.2021, 13:56, Новости дня
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Среди отобранных фильмов документальная лента украинского режиссера Сергея Лозницы “Бабий Яр. Контекст”. Она поборется за победу с такими документальными фильмами: “Все включено” режиссера Волкана Усе,  “Горбачев. Рай” Виталия Манского и другими.

“Бабий Яр. Контекст” снят нидерландской компанией ATOMS&VOID по заказу Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”. Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29–30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии. Продолжительность фильма – 120 минут”, – отметили в сообщении. 

Шорт-лист номинантов объявят 9 ноября на кинофестивале в Севилье. Его сформирует коллегия из более чем 4 тыс. членов академии. Победителей объявят в Берлине 11 декабря.

https://www.facebook.com/babynyar.memorial/videos/1193330084505723/

Контекст:

Всемирная премьера фильма “Бабий Яр. Контекст” состоялась на Каннском кинофестивале 11 июля. Осенью фильм обещают показать украинскому зрителю в рамках мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Фильм Лозницы был признан лучшим в категории документальных картин на Каннском кинофестивале.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. Большую часть убитых составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр “Бабий Яр”. Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно не известно количество погибших в Бабьем Яру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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