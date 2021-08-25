 

Кардиолог назвала необычный симптом в груди, указывающий на предынфарктное состояние

25.08.2021, 13:52, Разное
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Врач-кардиолог Анна Кореневич назвала необычный симптом, который может указывать на предынфарктное состояние. Речь идет об ощущении жара в грудной клетке, который вызывает дискомфорт, но не причиняет боли.
Зачастую люди не обращают внимания на данный симптом, а также на дискомфортные ощущения в груди, поэтому теряют время. Также стоит незамедлительно обращаться в больницу при появлении жжения в руках или чувстве тяжести, которые не проходят в течение четверти часа.

Врач отмечает, что при инфаркте появляются проблемы с дыханием, поэтому не нужно списывать данное состояние на коронавирус. В лечении любого заболевания главным считается вовремя оказанная помощь, поэтому важно замечать любые изменения в состоянии здоровья и консультироваться со специалистом, пишет Nation news.



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