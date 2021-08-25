Скандалы: Актеры Театра Ермоловой обвинили Меньшикова в коррупции

Он уволил сотрудников «из-за оптимизации в пандемию», но одновременно заключал контракты с самим собой

В Москве прошла пресс-конференция уволенных актеров Театра Ермоловой. Они недоумевают, что во время их сокращения директор Олег Меньшиков заключал контракты с самим собой, а также приглашал сторонних артистов. 22 работникам увольнения объяснили нехваткой у театра денег из-за пандемии. На пресс-конференции возмущенные актеры не скрывали своего недовольства ситуацией, эмоций и слез, задаваясь вопросами: «Есть ли предел?» и «Кто остановит Меньшикова?».

Представитель общественного совета при Министерстве культуры также посетил встречу и пообещал им «помочь восстановить справедливость».

«На сайте госзакупок, несмотря на объявленные экономические трудности, мы видим многомиллионные контракты на покупку услуг сторонних актеров, режиссеров и, главное, самого Олега Евгеньевича как исполнителя. То есть он как директор театра заключал с самим собой как ИП договоры на исполнение ролей», — рассказала актриса Василиса Пьявко.

По ее словам, в это же время актерам заявили, что театр испытывает большие финансовые трудности и именно поэтому их выгнали с работы.

«Мы не юристы, мы не экономисты. Это уже дело специалистов — разбираться, как это возможно и так далее. Но увидев такие суммы в интернете и увидев объяснение дирекции, что нас увольняют, потому что в театре нет денег, честно говоря, мы очень и очень удивились», — отметила артистка.

Она также подчеркнула, что многие явления, происходящие в последнее время в театре, непонятны его работникам и артистам. Руководство заявляло актерам, что средств нет, но проводило в стенах театра коммерческие проекты, выплачивая приглашенным звездам немалые гонорары.

«Если господин Меньшиков Олег Евгеньевич имеет такую позицию на репертуарный государственный театр, у нас возникает вопрос: с какой целью он взял на себя руководство таким государственным театром?» — задала вопрос актриса.

Заместитель председателя Общественного совета при Минкультуры Александр Швейдель заверил актеров, что в ближайшее время в будет создана специальная рабочая группа, которая разберется в ситуации.

«Здесь общественный совет, конечно, не может оставаться в стороне. И в самое ближайшее время мы на собрании сформируем группу общественного контроля и вынуждены будем пристально разобраться в ситуации столь непростой и помочь людям восстановить справедливость», — подчеркнул Швейдель.

В это же время появилась информация, что готовятся иски в адрес некоторых актеров о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и его худрука Олега Меньшикова после обвинений в незаконном сокращении части сотрудников. Представители учреждения культуры заявили, что обвинения не имеют ничего общего с действительностью, а все решения по кадрам основываются исключительно на соблюдении Трудового кодекса РФ, передал «Интерфакс». Сами актеры признались: они еще не слышали о том, что Меньшиков собирается подать на них в суд.

Как оказалось, народный артист России Олег Меньшиков покинул пост директора Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой еще в июне. Об этом рассказали в пресс-службе театра. Новым руководителем стал Сергей Кузоятов. При этом Меньшиков сохранил должность художественного руководителя.

В июле в театре сообщили, что решили сократить штат из-за «оптимизации ресурсов на фоне пандемии». Артисты были недовольны решением и обратились к председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину с просьбой повлиять на Олега Меньшикова, который собирался уволить сразу около 20 человек. Калягин в беседе с Daily Storm сообщил, что пытался разрешить ситуацию лично.

В пресс-службе театра заявили, что регулярно проходят все необходимые проверки, в том числе Службы финансового контроля Департамента культуры города Москвы и госинспекции труда. Также отмечается, в списке на сокращение нет артистов предпенсионного и преклонного возраста, а есть только актеры, не имеющие ролей в сегодняшнем репертуаре, которые «несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива».

Ранее артисты называли сокращение «ликвидацией андреевской труппы» — то есть тех людей, которые работали в Театре Ермоловой еще во времена худрука Владимира Андреева. Они обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину и попросили проверить законность их сокращения, а также деятельность Меньшикова.

Яна Бобылкина, Михаил Лапшин