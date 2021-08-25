 

В России зафиксировали сильный рост цен на квартиры

25.08.2021, 13:46, Разное
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Цены на квартиры в России в текущем году выросли на 13%. Об этом рассказал генеральный директор “Дом.рф”, Виталий Мутко.

Мутко отметил, что в 2020 году стоимость жилья повысилась на 15,5%. По мнению эксперта, причины такой тенденции заключаются в несоответствии спроса и предложения на рынке. Он считает, что для разрешения ситуации необходимо увеличить темы введения жилья, сообщают “Вести Подмосковья”.



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