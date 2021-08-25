Мнение: Основная цель политики России в отношении Афганистана — «деамериканизация» и «ликвидация терроризма»

Китайский взгляд на отношения России с Афганистаном после победы Талибана.

Хуаньцю шибао (Китай): роль России в разрешении афганского кризиса становится все более ключевой

Канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита в Москву несколько дней назад открыто призвала президента России Владимира Путина выступить посредником в переговорах с «Талибаном», чтобы находящиеся в Афганистане немцы имели возможность безопасно покинуть страну. Это показывает с еще одной стороны, что Соединенные Штаты испытывают беспрецедентные трудности в Афганистане, их европейские союзники выражают недовольство этим, и Москва начнет играть ключевую роль в будущем мирном процессе в Афганистане.

Изменение взглядов на роль США

После терактов 11 сентября Путин первым из иностранных лидеров позвонил тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему. Когда Соединенные Штаты позже начали «войну против терроризма» в Афганистане, Путин выступил с инициативой предоставить Америке разведывательную информацию, которой той не хватало для борьбы с террористами, молчаливо согласившись с тем, чтобы союзники из Центральной Азии предоставили военную помощь Северному альянсу против «Талибана», и даже позволив американским военным открыть контртеррористические военные базы в союзных странах Центральной Азии.

В то время Россия поддерживала Соединенные Штаты в борьбе с терроризмом в Афганистане, поскольку чеченская экстремистская группировка также была тесно связана с афганскими террористами. Однако, поддерживая Америку в Афганистане, Россия решительно выступала против принудительного насаждения так называемой «демократической модели» в стране. Когда война Соединенных Штатов с терроризмом начала приносить первые плоды, особенно после того, как те воспользовались возможностью спровоцировать «цветную революцию» в некоторых странах Центральной Азии в 2005 году, под влиянием России другие страны региона больше не позволяли Штатам использовать их военные базы.

Когда администрация Дональда Трампа объявила о решении вывести войска из Афганистана, Россия раскритиковала безответственную политику США, которую можно описать как: ломать все, разворачиваться и уходить. В мае этого года администрация Джо Байдена ускорила вывод войск, и ситуация в Афганистане резко ухудшилась. Россия вновь обрушилась на США с критикой за стремительный вывод войск, который стал «безответственным актом, подорвавшим безопасность соседних стран». Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал международное сообщество к совместной работе по предотвращению дальнейшего усиления хаоса в Афганистане и его перерастания в региональные кризисы и конфликты.

Чтобы обеспечить безопасность союзников из Центральной Азии, имеющих границу с Афганистаном, Россия усилила координацию военных операций с региональными странами в рамках Договора о коллективной безопасности. Столкнувшись с угрозой осады талибами северной части Афганистана и войны у границ центральноазиатских стран, Россия выпустила официальное предупреждение, в котором не исключила возможность вмешательства в ситуацию в Афганистане, если это будет необходимо для защиты безопасности и стабильности своих союзников в Центральной Азии.

Вражда с талибами

Позиция России в отношении талибов претерпела очень большие изменения. Первоначально еще в 2003 году движение «Талибан» было признано террористической организацией Верховным судом Российской Федерации. Его костяк сформировался в процессе борьбы против вторжения Советского Союза в Афганистан. Подъем «Талибана» заставил Россию почувствовать угрозу. В августе 1995 года талибы вынудили приземлиться в районе Кандагара самолет Ил-76 казанской авиакомпании «Аэростан», который перевозил 30 тонн боеприпасов из Албании для афганского правительства Бурхануддина Раббани. Семь российских членов экипажа были схвачены и находились в плену более года, прежде чем смогли сбежать. В сентябре 1996 года талибы оккупировали Кабул, Россия отказалась признавать их правительство и закрыла свое посольство в столице.

Талибан также неоднократно угрожал границам Содружества Независимых Государств (СНГ). В 1999 году члены «Исламского движения Узбекистана» (террористическая организация, запрещена в РФ, прим. ред.) под протекцией талибов проникли в Кыргызстан и пытались вернуться в Узбекистан. России пришлось снова усилить защиту своих центральноазиатских союзников и укрепить оборону границы с Афганистаном. В январе 2000 года талибы признали независимость так называемой «Чеченской Республики Ичкерия» (террористическая организация, запрещена в РФ, прим. ред.), провозглашенной чеченскими террористами на территории России, установили с ней «дипломатические отношения» и даже предоставили убежище чеченским экстремистам в изгнании. В феврале 2000 года талибы даже призвали мусульманский мир объявить войну России, чтобы заставить ее прекратить свои антитеррористические операции в Чечне.

Однако с тех пор, как талибы объявили, что они разорвут все связи с террористическими организациями, Россия с 2015 года проводит реалистичную политику контактов с «Талибаном». Хотя она пока не исключила организацию талибов из списка запрещенных террористических организаций, на самом деле она уже позиционирует талибов как «неотъемлемую часть афганского общества и важную политическую и военную силу в стране».

Россия также неоднократно содействовала переговорам между талибами и другими политическими группировками Афганистана в Москве. В 2018 году Россия воспользовалась возможностью на второй Московской международной конференции по Афганистану, чтобы поспособствовать первому диалогу между талибами и афганским Высшим советом мира. Когда делегация «Талибана» посетила столицу России в июле этого года, они пообещали не позволять какой-либо стране использовать афганскую территорию для атаки других государств, полностью отмежеваться от террористических организаций, обеспечить нормальную работу портов Афганистана для торговли с соседними странами и не допускать бесцеремонного нарушения границ стран Средней Азии.

Усилия для мирного урегулирования ситуации в Афганистане

С конца мая в Афганистане развернулась крупномасштабная гражданская война. Россия предлагала начать всеобъемлющий национальный диалог с участием всех политических и религиозных сил Афганистана, надеясь сформировать инклюзивный переходный механизм в стране, и считала, что это важный шаг для нормализации ситуации.

После того, как талибы взяли под контроль Кабул, посольство России в столице быстро стало центром переговоров между различными силами страны. Когда первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех отправился в провинцию Панджшер, чтобы организовать формирование антиталибского альянса, «Талибан» попросил Россию помочь в переговорах с лидерами движения панджшерского сопротивления, надеясь послать через нее Панджшеру «политический сигнал о готовности к примирению».

В ходе недавней встречи с Меркель Путин сказал, что в настоящее время «Талибан» контролирует большую часть Афганистана, и международное сообщество должно открыто признать эту реальность. Президент России отметил, что талибы объявили о завершении военных действий и пообещали защищать права своих граждан и иностранцев, и российская сторона будет следить за развитием ситуации и дальше.

Соединенные Штаты и европейские страны всегда надеялись, что Россия позволит странам Центральной Азии оказать содействие выводу войск западных стран, и они даже пытались открыть новые американские базы в регионе. Но на российско-американском саммите в Женеве Путин выступил решительно против того, чтобы Соединенные Штаты играли какую-либо роль в военных делах Центральной Азии. Российская сторона считает, что создание США новой военной базы в регионе не отвечает интересам его безопасности.

Что касается проблемы того, что Соединенные Штаты хотят, чтобы страны Центральной Азии временно приняли афганцев, которые работали на вооруженные силы США, Путин публично поставил под сомнение двойные стандарты западных стран по этому вопросу:

«Наши, скажем, западные партнеры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз США или других стран. Значит в эти страны можно направлять без виз, к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотят?»

Не так давно Байден в своем выступлении по афганской проблеме заявил, что причина вывода войск в том, чтобы Соединенные Штаты могли направить все усилия на соперничество с крупными державами, и их настоящими стратегическими конкурентами являются Китай и Россия. Очевидно, что в глазах Америки сейчас существует только так называемая «китайско-российская угроза». Основная цель политики России в отношении Афганистана — «деамериканизация» и «ликвидация терроризма». Эвакуация войск Соединенных Штатов и НАТО и заявление талибов о разрыве связей с террористами позволили России увидеть возможность вывести Афганистан из-под контроля США впервые после терактов 11 сентября и одновременно избавиться от угрозы терроризма и экстремизма. Если эти две цели будут достигнуты, геополитическая обстановка на юге России значительно улучшится. Однако они не могут быть достигнуты в одночасье, на все нужно время.

У Дахуэй (吴大辉) — заместитель декана Российского научно-исследовательского института университета Цинхуа.

https://inosmi.ru/politic/20210825/250369071.html – цинк

Стоит отметить, что вчера МИД РФ заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы американцев не было в Средней Азии. Ранее сообщалось, что переговоры США с рядом государств Средней Азии о создании полноценной военной базы не прогрессируют из-за давления, которое оказывают Россия и Китай, стремящиеся не допустить, чтобы США тем или иным образом смогли бы после бегства из Афганистана закрепиться в регионе с целью его дальнейшей дестабилизации.

Де-факто, выгоды от ухода США из Афганистана и ослабление влияния США в Средней Азии, рассматриваются как более важный фактор, нежели гипотетическая угроза агрессии со стороны Талибана. Китай позиционирует свои устремления в схожем ключе. Хотя в любом случае, на слово талибам никто не верит – все ждут, когда они сформируют новую вертикаль власти и приступят к трансформации Афганистана и собственного движения на практике, что и позволит определиться с вопросом об уровне легализации Талибана и тех угрозах, которые он будет представлять для окружающих стран и региона в целом.

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