Мальчик с обложки альбома Nevermind подает в суд на группу Nirvana: “Неприятно, что меня видели голым”

Американец Спенсер Элден подает в суд на участников группы Nirvana, а также на вдову Курта Кобейна Кортни Лав, управляющую имуществом умершего музыканта, и еще на нескольких людей, причастных к выходу в свет альбома легендарной рок-группы Nevermind 1991 года. Мистер Элден – тот самый младенец c обложки пластинки, который плывет под водой в бассейне и тянется за долларовой купюрой на рыболовном крючке.

Спенсер требует моральной компенсации за свое обнаженное изображение, поскольку считает, что это фото относится к запрещенному контенту, и назвал это “детской порнографией”. Как заявил американец, этот снимок негативно сказался на его психологическом здоровье и ему много раз приходилось обращаться за профессиональной медицинской помощью.

Довольно неприятно, что столько народу видело меня голым. Я чувствую себя как крупнейшая мировая порно-звезда, – заявил Элден еще в 2007 году.

В список ответчиков по иску Элдена вошли вошли не только живые участники группы Дэйв Грол и Крист Новоселич и вдова Кобейна, но и управляющие поместьем покойного Крута, а также фотограф Кирк Веддл, художественный руководитель коллектива Роберт Фишер и даже ряд существующих или несуществующих звукозаписывающих компаний, которые выпустили или распространили альбом за последние три десятилетия. С каждого из них Спенсер требует не менее 150 000 долларов от каждого фигуранта иска.

Спенсер Элден

История о том, как Спенсер Элден попал на обложку журнала, довольно известна. Курт Кобейн, посмотрев документальный фильм о родах в воде, придумал обложку своего нового альбома. Звукозаписывающая компания хотела использовать готовую, стоковую фотографию, но это оказалось дорогим удовольствием. Тогда продюсеры обратились за помощью к фотографу Кирку Веддлу. Тот уговорил своих друзей Ренату и Рика Элден позволить сфотографировать их четырехмесячного сына Спенсера. За необычную услугу супруги получили гонорар – 200 долларов.

На свой первый день рождения, восемь месяцев спустя после фотосессии, Спенсер получил в подарок вышедший диск, уже ставший платиновым, и плюшевого медвежонка. Поговаривают, что Курт и Кортни, умилившись снимком младенца, решили, что обязательно пригласят мальчишку на ужин, когда тот подрастет. Но в 1994 году Кобейн умер, не успев осуществить задуманное.

Фотосессия Элдена 2016-го года, посвященная 25-летию выхода альбома

Впрочем, Спенсер на протяжении всей жизни так или иначе участвовал в кампаниях, посвященных знаменитому альбому и группе. Его снимали в документальных фильмах, у него брали интервью для радио- и телепрограмм. Он трижды – в 2001-м, в 2008-м и 2016-м – повторил знаменитую фотосессию под водой, каждый раз получая за это гонорар. Но уже в 14 лет Спенсер Элден говорил, что не видит социального подтекста в знаменитом коллаже, а считает изображение на обложке “символом потери невинности”.