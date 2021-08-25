Эксперт: Запад и российские критики власти будут продвигать идею о нечестности выборов

Сентябрьские выборы в Госдуму являются важным этапом реформирования российской власти, именно поэтому уже привычное вмешательство Запада в российский избирательный процесс стало более активным и агрессивным, сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Предстоящие выборы в Государственную думу являются ключевым событием для развития политической системы России, поскольку конституционная реформа 2020 года привела к существенному расширению полномочий нижней палаты парламента. Следовательно, сентябрьские выборы станут важным этапом реформирования российской власти, создания новой конфигурации политических институтов», – сообщил Шаповалов.

По его словам, именно поэтому ставшее уже привычным вмешательство западных структур в российский избирательный процесс вышло на новый уровень. «(Вмешательство) стало на порядок более активным и агрессивным. Задействованы разнообразные институты. В информационной атаке на российскую избирательную систему участвуют отдельные западные политики, эксперты, журналисты, «негосударственные», в том числе «международные», организации», – отметил Шаповалов.

В частности, он напомнил, что 15 июля комитет Европарламента по иностранным делам пришел к выводу, что «Евросоюз должен быть готов воздержаться от признания российского парламента», а 20 июля организация Amnesty International обвинила российскую власть в репрессиях и устранении нежелательных кандидатов и призвала иностранных дипломатов к публичному осуждению.

«В документах комитета Европарламента по иностранным делам предлагается для расширения давления на Россию задействовать «методы поощрения для усиления демократических тенденций внутри России». Практически синхронно руководитель движения «Голос» Андрей Бузин месяц назад публично заявил, что выборы в Государственную думу будут нелегитимными. Еще не была завершена процедура регистрации кандидатов, не до конца было известно, кто из политиков будет конкурировать в конкретных избирательных округах, а «объективный и непредвзятый эксперт» уже начал выносить свой вердикт. При этом им было совершенно неважно, кто будет участвовать в выборах, какой будет явка и кому из кандидатов избиратели отдадут свои предпочтения. Мнение российских избирателей его совершенно не интересовало. Руководитель «Голоса» уже месяц отказал российским гражданам в праве голоса, в праве самостоятельно сделать свой выбор», – указал политолог.

«Таким образом, сценарий окончательно был определен еще месяц назад. А сейчас и «международное сообщество», и российские критики власти будут развивать и усиливать тезис о нечестности и нелегитимности выборов, формируя в правильном для себя направлении общественное мнение и закрепляя этот тезис в массовом сознании», – заключил Шаповалов.

Напомним, в новый реестр Минюста РФ для незарегистрированных организаций, которые выполняют функции иностранного агента первым внесли движение «Голос». В ведомстве подчеркнули, что его финансировала гражданка Армении.