 

Кремль заявил о контроле рисков всплеска инфляции из-за новых соцвыплат

25.08.2021, 13:10, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможность всплеска инфляции после новых соцвыплат, заявил, что Центробанк и правительство контролируют ситуацию, принимаемых мер достаточно.

«Действительно, некоторые аналитики говорят о возможности того, что это подстегнет инфляцию, но также существуют аргументированная точка зрения других аналитиков, которые считают, что в данном случае это не приведет к росту инфляционных тенденций. Поэтому, безусловно, и ЦБ, и правительство держат этот вопрос под строгим контролем. В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее говоря о мерах поддержки военнослужащих (эта тема прозвучала ранее на встрече главы государства с представителями «Единой России»), президент Владимир Путин предложил распространить их на более широкий круг получателей.



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