 

Захарова осудила осквернение мемориалов Великой Отечественной в Молдавии

25.08.2021, 13:10, Новости дня
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Москва осуждает случаи осквернения мемориалов Великой Отечественной войны в Молдавии и рассчитывает на их тщательное расследование с привлечением виновных к ответственности, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на ряд произошедших накануне отмечаемой в Молдавии 24 августа очередной годовщины освобождения республики от фашизма случаев осквернения мемориалов, посвященных периоду Великой Отечественной войны, сообщается на сайте МИД.

В частности, 21 августа вблизи села Корпач Единецкого района Молдавии неизвестные повредили памятник в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, вышедшей на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 года. В результате была разбита плита в честь героев-десантников.

Спустя пару дней, 23 августа, в Кишиневе вандалы осквернили памятную надпись времен Великой Отечественной войны «Осмотрено. Мин нет», которую муниципальные власти молдавской столицы признали

«Решительно осуждаем эти гнусные акты вандализма и рассчитываем на их тщательное расследование и привлечение к ответственности виновных в соответствии с обязательствами Кишинева по Соглашению 2011 г. об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», – сообщила Захарова. 

Кроме того, в ведомстве ожидают, что указанные объекты оперативно приведут в надлежащий вид.

В мае неизвестные осквернили мемориал славы советским солдатам в городе Вулканешты на юге Молдавии, монумент уже привели в прежний вид. 



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