Операционной системе Windows XP исполнилось 20 лет

Сегодня об операционной системе Windows XP уже начали забывать, хотя осталось еще достаточно много компьютеров, работающей на этой некогда мегапопулярной операционке.

Разработчики же напоминают, что в эти дни Windows XP отмечает свой двадцатилетний юбилей. Операционная система под таким названием вышла в августе 2001 года, ознаменовав начало нового тысячелетия.

На самом деле, Windows XP получила много отличий от всех своих предшественников. Система предоставила множество новых функций, она работала намного стабильнее, однако и требовала гораздо больше аппаратных ресурсов. По данным статистики, сейчас из всех устройств, работающих на разных версиях ОС Windows, на долю XP приходится 0,59% гаджетов. Не так уж и плохо для ПО, давно оставленного без поддержки.