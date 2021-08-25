Операционной системе Windows XP исполнилось 20 лет
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Сегодня об операционной системе Windows XP уже начали забывать, хотя осталось еще достаточно много компьютеров, работающей на этой некогда мегапопулярной операционке.
Разработчики же напоминают, что в эти дни Windows XP отмечает свой двадцатилетний юбилей. Операционная система под таким названием вышла в августе 2001 года, ознаменовав начало нового тысячелетия.
На самом деле, Windows XP получила много отличий от всех своих предшественников. Система предоставила множество новых функций, она работала намного стабильнее, однако и требовала гораздо больше аппаратных ресурсов. По данным статистики, сейчас из всех устройств, работающих на разных версиях ОС Windows, на долю XP приходится 0,59% гаджетов. Не так уж и плохо для ПО, давно оставленного без поддержки.
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